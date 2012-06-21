Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Не так давно Пентагон США представив доповідь про зафіксовані випадки появи НЛО, тому сьогодні в світі фіксується як ніколи високий інтерес до інопланетного життя. Представники австралійського видання The Conversation опитали п'ятьох планетологів і астрофізиків на предмет ймовірності існування позаземного життя і отримали цікаві результати.

Астробіолог Джонт Хорнер не сумнівається в існуванні інопланетян, але не впевнений, що вони зможуть виявити землян в доступному для огляду майбутньому. У Чумацькому Шляху, за словами Хорнера, щонайменше 400 мільярдів зірок, і у багатьох з них є по кілька планет. Відповідно, є високі шанси того, що серед величезної кількості планет, що існують в Галактиці, є світи з розумним життям.

Схожої думки дотримується астрофізик Стівен Тінгей, який відзначає, що всі питання в тому, якою саме формою життя є гіпотетичні інопланетяни, які живуть на інших планетах. Планетолог Хелен Мейнард-Кейзлі впевнена, що виявлення біологічного життя на інших планетах – це лише питання часу.

«Інопланетяни напевно існують, але це не зелені чоловічки, яких ми собі уявляємо. Найімовірніше, спершу людство виявить мікробне інопланетне життя», – вважає фахівець з космічними технологіями Ребекка Аллен.