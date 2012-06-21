Вчені з університету Вісконсіна (США) провели лабораторний експеримент, який показав, що кішки, інфіковані коронавірусом, можуть передавати COVID-19 одна одній. За даними Associated Press, заражені тварини не демонструють жодних симптомів хвороби.
Американські вчені провели експеримент, в рамках якого заразили трьох кішок коронавірусов, отриманим від людей. Кожну заражену тварину помістили поруч зі здоровою на п'ять днів, а потім дослідники перевірили раніше здорових кішок на COVID-19. Тести виявилися позитивними — вірус передався між тваринами.
«Якщо поглянути на інфікованих кішок, то відрізнити їх від здорових неможливо. Вони не чхають, у них не підвищилася температура, немає ніяких порушень апетиту. Навіть досвідчений ветеринар нічого не запідозрить. Тобто, кішки переносять коронавірусну інфекцію COVID-19 у безсимптомній формі», — розповів вірусолог Пітер Хальфманн, один із авторів дослідження.
Тепер вчені планують вивчити сценарій передачі коронавірусу від кішок до людини. Поки що ніхто не знає напевно, чи можливо це, але навіть якщо можливо, то експерти закликають не панікувати — все-таки ймовірність «класичного» зараження від іншої людини набагато вища. «Можливо, вам доведеться утриматися від поцілунків зі своєю кішкою, а також по кілька разів на день робити прибирання в будинку, часто, протягом 20 секун, мити руки з милом», — зазначає Хальфманн.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»