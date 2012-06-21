Невідомі скам'янілості в Таїланді стали новим видом динозавра, який досягав у висоту 6 метрів.
Рештки динозаврів, знайдених 30 років тому, весь цей час зберігалися в музеї, доки фахівці не вирішили їх переглянути. За їх словами, вони, хоч і були трохи меншими і примітивнішими, ніж рештки Ті-Рекса, але безперечно є його родичами і теж були смертельними хижаками.
За словами вчених, мегараптори, до яких відносяться скам'янілості нового виду, були не дуже сильно поширені на Землі. Саме тому їх складно ідентифікувати. Проте, експерти впевнені, що прямий зв'язок з Ті-Рексом незаперечний. Фахівці зробили схематичний малюнок, як приблизно виглядали динозаври.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»