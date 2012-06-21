НА 10 МІЛЬЙОНІВ РОКІВ РАНІШЕ

Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Динозаври почали вимирати ще до падіння астероїда, який, як вважається, привів до їх загибелі. Це довели палеонтологи Франції, Канади та США, їх дослідження опублікував журнал Nature Communications.

Вчені проаналізували динаміку видоутворення і вимирання шести основних сімейств і з'ясували, що їх чисельність почала скорочуватися 76 мільйонів років тому, тобто за 10 мільйонів років до падіння космічного тіла. Фахівці використовували метод PyRate, обробляючи дані про скам'янілості.

Палеонтологи визначили, що найбільш ймовірними факторами, які викликали вимирання динозаврів, були похолодання і зміна рослинності. Через зниження кількості травоїдних динозаврів також скоротилися популяції інших видів, які харчувалися ними.

Раніше американські вчені спростували думку, що динозаври, рештки яких знаходять в арктичних широтах, для розмноження мігрували в південні райони. Виявлені скам’янілості показують, що майже всі види динозаврів, від невеликих, схожих на птахів, до гігантських тиранозаврів, жили в північних широтах цілий рік, там вони і розмножувалися.