Індійський штам коронавірусу «Дельта» більш заразний, тому що у пацієнтів швидко виникає високе вірусне навантаження в горлі, через що вони легко передають вірус іншим. Про це розповів голова Всесвітньої медичної асоціації Франк Ульріх Монтгомері, передає радіостанція Funke.

«Підступність цього штаму полягає в тому, що у інфікованих вкрай швидко виникає дуже високе вірусне навантаження в горлі і вони можуть заразити інших навіть до того, як помітять, що самі інфіковані», – сказав лікар.

Цим пояснюється той факт, що в громадських місцях необхідно і далі носити респіраторні маски класу FFP2. За його словами, від обмежень можна буде відмовитися, коли буде вакциновано достатню кількість громадян.

Нагадаємо, що в Німеччині коронавірусом заразилося 3 727 688 осіб, з яких 3 597 940 одужали, ще 90 277 померли. Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас оголосив, що з 1 липня в країну зможуть в'їжджати громадяни тих країн, де протягом тижня захворюваність коронавірусом не перевищує 200 випадків на 100 тисяч населення.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

