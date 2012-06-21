Магістр інженерної фізики з Китаю Шана Чжінаня розповів, чи варто боятися випромінювання смартфона.

Експерт зазначив, що мікрохвильові пічки і смартфони не здатні впливати на розвиток у людини раку. Випромінювання, яке від них виходить, не варто боятися, хоч воно і впливає на людину протягом усього життя.

Експерти стверджують, що немає доказів того, що електромагнітне випромінювання гаджетів, яке є випромінюванням звичайної інтенсивності, може впливати на здоров'я людини безпосередньо. Проте, вчений радить відмовитися від використання смартфонів за півгодини до відходу до сну. Це може поліпшити якість сну. Ефект буде помітний уже через чотири тижні.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»