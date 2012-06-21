Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Що знаходиться на Марсі? Вертоліт Ingenuity успішно завершив дев'ятий політ над поверхнею планети, він став найскладнішим за весь час. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному 5 липня в Twitter лабораторії реактивного руху NASA.

«Марсіанський вертоліт розсуває кордони Червоної планети. Вертоліт завершив дев'ятий і найбільш складний до нинішнього моменту політ, пролетівши 166,4 секунди зі швидкістю 5 м/с », – уточнюється в повідомленні.

При цьому вертоліт зробив кілька знімків, зокрема власної тіні на поверхні планети.

Минулий політ відбувся 21 червня. Машина пересувається з одного місця на інше, щоб перевірити функціонування своєї навігаційної системи.

Сьомий політ, який пройшов 8 червня, також був успішним. Тоді за допомогою камери вертольота була зроблена чорно-білу фотографія під час польоту.

Разом з цим 27 травня стало відомо, що шостий політ Ingenuity на Марсі супроводжувався технічними збоями, але в цілому апарат впорався з поставленим завданням.

У лютому апарат Ingenuity доставили на Марс на борту марсохода Perseveranсe. Зазначалося, що за допомогою вертольота NASA планується вивчати ті райони, куди не може добратися шестиколісний ровер, а також створювати тривимірні карти поверхні планети і вирішувати інші наукові завдання. Вважається, що подібні дрони зможуть проникати віддалено в марсіанські печери, де можливо знайти сліди життя, яка могла існувати в далекому минулому.