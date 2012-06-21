За добу, що минула, у Києві на коронавірусну інфекцію захворіли 24 людини. Один випадок, на жаль, летальний.
Загалом у столиці нині 1535 людей, яким офіційно підтвердили зараження на COVID-19.
Про це під час брифінгу 4 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіли 15 жінок віком 27-81 рік, 8 чоловіків 19-74 роки і один хлопець 17 років. До лікарень міста госпіталізовано 10 осіб, решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
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«Урядового кур’єра»