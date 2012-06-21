За добу, що минула, в Києві на коронавірус захворіли 56 людей. З них 9 медиків. На жаль, 1 випадок летальний. Загалом у столиці підтверджений діагноз на COVID-19 вже мають 2068 людей.
Про це під час брифінгу 15 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіло 27 жінок віком 21-78 років і дві дівчинки 9 і 13 років та 19 чоловіків 30-80 років і 8 хлопчиків від 1 місяця до 17 років. До лікарень міста доправлено 17 пацієнтів. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Одужали за добу 11 киян. Від початку пандемії вірус подолали 200 жителів міста.
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«Урядового кур’єра»