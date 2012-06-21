Використовувати відходи й отримувати продукти для подальшого вживання, зокрема їжу. Замінити дорогоцінні метали у виготовленні каталізаторів для автомобілів. Із вуглекислого газу отримувати органіку. Такі й ще ширші можливості відкриваються, якщо використати теоретичні розробки доктора хімічних наук професора Ужгородського національного університету Василя Гомоная.
За понад півстоліття досліджень науковець зробив відкриття, які дають змогу заощаджувати земні ресурси, що, як відомо, скінченні. За останні кілька років, співпрацюючи із французами, ужгородський хімік значно просунувся в можливостях практичного застосування своїх наукових розробок.
— Ми спільно по-новому обрахували всі дані й зробили наукове відкриття, яке дає змогу виготовляти з відходів продукти, оминаючи дуже багато стадій, — розповів Василь Іванович на прес-конференції, яку дав з нагоди свого 86-річчя. — Серед іншого є і змога вуглекислий газ перетворювати на їжу. Це ноу-хау здатне стати у пригоді навіть під час подорожей на Марс чи міжпланетних перельотів, коли харчів бракує. Можна отримувати поживні речовини (цукор, глюкозу) з відходів продуктів життєдіяльності.
Дотепер отримані ужгородським професором важливі для науки дані були маловідомі за межами України. Нині ж завдяки співпраці із французькими колегами, які перевірили і підтвердили його висновки, вони стали загальновідомими. Його наукову статтю, яка вийшла у світ торік у вересні, замовлено в 350 примірниках у різні країни.
86-річний професор Василь Гомонай не припиняє науково-дослідницької й педагогічної діяльності. Він автор кількох десятків підручників, якими користується студентство у всій Україні.