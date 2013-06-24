Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що належить до сфери управління Держспецзв'язку, отримав чергову партію телекомунікаційного обладнання від європейських операторів зв’язку.
Компанії Teracom (Швеція) та ORS (Австрія) надали 18 FM-радіопередавачів, телевізійні передавальні антени та радіофідери для потреб відновлення інфраструктури телерадіомовлення на деокупованих територіях.
Зараз пріоритетом роботи Концерну РРТ є відбудова інфраструктури зруйнованих висотних споруд та систем електропостачання в містах Ізюм, Балаклія, Куп’янськ, Великий Бурлук Харківської області та на телецентрах інших областей, звільнених від окупантів.
Завдяки отриманій допомозі українське телебачення та радіо повернеться в ефір значно швидше.