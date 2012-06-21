Найбільші щорічні навчання «Весняний шторм», в яких візьмуть участь військовослужбовці з країн НАТО, пройдуть в Естонії з 17 травня по 5 червня. Про це повідомила прес-служба головного штабу естонських сил оборони.

Уточнюється, що в маневрах будуть задіяні майже сім тисяч військових з США, Великобританії, Латвії, Польщі, Італії, Франції, Данії, а також Естонії. Навчання пройдуть в північному і центральному регіонах країни. Їх мета – бойова підготовка різних підрозділів естонської армії і взаємодія з військовослужбовцями союзників по НАТО.

Днями в Естонії завершилися двотижневі навчання Swift Response, які були частиною серії найбільших за 25 років навчань США в Європі Defender Europe. В рамках Swift Response відпрацьовувалася захист Естонії в разі кризової ситуації. Були задіяні близько 2,5 тисячі естонських військовослужбовців, а також представників армій США і Великобританії. Частина американських солдатів залишилася в Естонії і візьме участь у «Весняному штормі».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»