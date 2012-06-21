За концепцією найкращих молодіжних центрів Ради Європи у Вінниці створили сучасний креативний майданчик — обласний молодіжний центр «Квадрат».
«Цей проект відкриває нову сторінку в питаннях молодіжної політики. Він перший в Україні. Для нас дуже важливо, щоб усі форми й методи, які напрацюють тут, можна було впровадити в інших регіонах держави. Наше завдання полягає в тому, щоб залучати сюди молодь, спонукати її до втілення креативних ідей та рішень. Облаштування центру передбачає поєднання інноваційних підходів у межах створення доступного та безбар’єрного середовища», — зазначив голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій.
У молодіжному центрі створено умови роботи за багатьма напрямами. Це організація культурних заходів (концерти, фестивалі, пленери, літературні читання, перфоманси), заходів з неформальної освіти (тренінги, семінари, лекції), дослідження та проектування в умовах лабораторії (робота з 3D-принтерами, 3D-сканерами, лазерними різаками та іншими найсучаснішими технічними засобами), робота в бізнес-хабі. Організатори планують створити платформи онлайн-радіо, навчання тощо. Тут працюватиме сучасна студія звукозапису. Приміщення молодіжного центру повністю пристосоване для людей з інвалідністю, зокрема з проблемами опорно-рухового апарату, вадами слуху та зору.
Назва молодіжного центру «Квадрат», який незабаром гостинно відчинить двері, символізує чотири сторони взаємодії, а саме: молодь, бізнес, владу і громаду. Його створено за підтримки департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, Вінницької міської ради і Державного фонду регіонального розвитку. Один з найважливіших напрямів роботи в креативному просторі — проведення заходів у хабі для взаємодії влади та громади. За словами виконувача обов’язків директора Вінницького обласного молодіжного центру «Квадрат» Світлани Ярової, ключове завдання роботи центру — створення умов та можливостей для самореалізації.