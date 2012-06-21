Наступний сезон обласний театр ляльок розпочне в адміністративній будівлі «Книжка». Її актова зала стане основним його приміщенням, а загалом тут він займатиме площу 1300 м² проти нинішніх 485 м². «Всі наші зусилля спрямовані на те, аби в комфортних умовах розмістити ляльковий театр. На сьогодні найоптимальнішим рішенням для колективу та відвідувачів є розміщення лялькового театру в актовій залі адмінбудівлі «Книжка», яка свого часу будувалася під кінолекторій, її внутрішнє планування передбачало створення кіноконцертної зали», – зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко. Директор академічного обласного театру ляльок «Золотий ключик», заслужений працівник культури Михайло Байдюк радий тому, що нарешті театр матиме належне приміщення. У «Книжці» глядацька зала буде з окремим входом, на нульовому і першому поверхах розміщуватимуться каси, гардеробна та низка допоміжних акторських приміщень, на верхньому – складське приміщення та лялькова майстерня. Тож новий сезон театр розпочне у сучасному, просторому та зручному приміщенні, яке знаходиться практично у центрі Вінниці.
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