Випробування проходили в Технічному центрі збройних сил Німеччини в місті Меппен, пише The National Interest. Екіпаж танка складається з чотирьох осіб. Механік розташовується в передній правій частині корпуса машини, праворуч в башті знаходяться командир і навідник, а місце заряджаючого – зліва.

Вага танка – 60 тонн. На ньому стоїть двигун потужністю понад півтори тисячі кінських сил. Швидкість по шосе – 68 кілометрів на годину. Максимальна дальність пересування по пересіченій місцевості – 550 кілометрів.

На озброєнні – 120-міліметрова гладкоствольна гармата Rheinmetall L / 55. Вона стріляє бронебійними снарядами, також можуть використовуватися боєприпаси зі збідненим ураном. Є і додаткове озброєння – кулемет калібру 7,62 міліметра. Leopard 2A7V оснащений і тепловізором третього покоління Attica.

Перші модернізовані танки Бундесвер отримає вже в наступному році. А до 2023 року військовим повинні поставити 104 Leopard 2A7V.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»