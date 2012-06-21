Завершивши двотижневий Успенський піст, 28 серпня віряни православної церкви східного обряду відзначають одне з дванадесяти церковних свят - Успіння Пресвятої Богородиці. У народі його ще називають Перша Пречиста.

Це свято - день закінчення земного життя святої Діви Марії, матері Ісуса Христа. За християнською традицією називається успінням, а не смертю. Цей день відзначають як святковий, адже після завершення земного існування Богородиця вознеслася на небо та отримала вічне життя.

Свято має подвійний зміст: людська скорбота поєднується з упевненістю в тому, що смерті як знищення і небуття не існує.

За переказами цього дня апостоли зібралися в Єрусалимі для прощання і поховання Богородиці. Відзначається як велика урочистість в східних християнських церквах - православних і католицьких, а також у вірменській.

Згідно з церковним переданням, в день, коли Богоматір мала відійти у вічність, апостоли залишили місця своєї проповіді та дивним чином зібрались в Єрусалимі, щоб попрощатись з Пресвятою Богородицею та здійснити погребіння її пречистого тіла.

Перебуваючи навколо її одра, вони були засліплені яскравим світлом, в якому явився Христос в оточенні ангелів та архангелів. У цей момент чиста душа Діви Марії без страждання, ніби уві сні, відійшла до Господа.

Іконографічна традиція свята розповідає, що Богородиця віддала свою чисту душу в руки свого Сина і Господа Ісуса Христа, а в цей час з небес лунали звуки ангельських хорів.

Попри спроби недоброзичливців завадити погребінню процесія апостолів, що несли на руках смертне ложе Діви Марії, залишилася неушкодженою.

Апостоли поховали тіло Божої Матері, згідно з її бажанням, у Гефсиманському саду. В родинній усипальниці – печері, де спочивали тіла Її батьків і праведного Йосифа.

Три дні не відходили апостоли від місця поховання, здійснюючи безперестанні молитви і псалмоспіви. На третій день до Гефсиманського саду прийшов апостол Фома. Він не зміг бути присутнім при похованні Богоматері. З гіркими сльозами упав перед гробової печерою і голосно висловлював жаль з приводу того, що не заслужив останнього благословення Матері Божої і прощання з Нею.

Апостоли в сердечної жалості про нього зважилися відкрити печеру і доставити йому розраду - поклонитися святим останкам Приснодіви. Але, відкривши труну, вони знайшли в ньому одні тільки Її похоронні пелени і переконалися таким чином в чудовому вознесіння Пресвятої Діви з тілом на Небо.

Увечері того ж дня, коли апостоли зібралися в будинку для підкріплення себе їжею, їм явилася Матір Божа і сказала: "Радійте! Я з вами - в усі дні".

За григоріанським і новоюліанським календарями Успіння Пресвятої Богородиці святкується щорічно 15 серпня, за юліанським - 28 серпня. У римо-католицькій церкві того ж дня святкують урочистість Внебовзяття Діви Марії - події, що відбулася відразу після Успіння.

Символічно, що Успіння - останнє дванадцяте свято православного церковного року. А першим загальнохристиянським святом нового року є Різдво Пресвятої Богородиці, яке відзначають 21 вересня.