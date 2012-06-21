Київський театр «Актор» показав у Фейсбуці онлайн виставу про проблеми підлітків з крайніх країв країни.
Вистава «Схід - Захід» з’явилася завдяки роботі соціального театрального проєкту Class Act, зініційованого театральною драматургинею та сценаристкою Наталкою Ворожбит у 2016 році. Тоді свої твори написало двадцятеро підлітків з міст Попасна (Луганська область) і Нововолинська (Волинська область). Режисерка Влада Бєлозоренко вибрала 5 історій та вже 11 березня 2018 року відбулася прем’єра. З того часу вистава стала репертуарною для театру і її сценарій постійно доповнюється. Саме цю творчу роботу театр «Актор» мав показати цього місяця у Кракові на міжнародному фестивалі.
«Але карантин змусив нас усіх сидіти вдома. І ми вирішили організувати Facebook-трансляцію», — пояснює художнього керівника театру В'ячеслав Жила. Саме йому належала ідея зробити з творів підлітків репертуарну виставу.
У виставі діти розповідають про проблеми, які є у них в житті, в побуті. Якщо врахувати, що рідні для авторів Попасна, Щастя, Миколаївка опинилися поблизу лінії розмежування, в яких багато людей стали вимушеними переселенцями, формат оповіді виявився дуже зворушливим і щирим. «Повірте, у всіх нелегке життя й усі переживають якісь перипетії. Тим не менш, завжди все закінчується добре. І навіть німа дівчинка, яка весь спектакль змовчить, починає говорити наприкінці вистави», — підкреслює В'ячеслав Жила.
Його впевненість в тому що, варто було «приділити увагу і витратити час на перегляд вистави, яку визнано однією з кращих в Україні» цілком поділили глядачі, які дивилися трансляцію онлайн з різних міст Луганщини та Донеччини, і навіть різних куточків світу, включаючи Лісабон.
Загальну думку висловила користувачка соціальної мережі, яка написала: «Щиро вдячна театру «Актор» за онлайн виставу «Схiд-Захiд». Вона викликала спектр різних почуттів. Спасибі за такий подарунок».
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»