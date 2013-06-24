Сучасні Збройні Сили України – це високопрофесійні мобільні бойові підрозділи, здатні до швидкісних переміщень, миттєвого реагування на зміни у тактиці ведення бою.
Це воїни з високим рівнем мотивації, відмінними показниками бойової, фізичної та морально-психологічної підготовки, що стоять на рівні з передовими військовими формуваннями світу.
Але темп, характер і складова сучасних воєнних баталій завжди вимагають від нас самовдосконалення, нових підходів до навчання, а також формування необхідних тактичних і стратегічних здібностей.
Шановні військовослужбовці, побратими та посестри!
Дев’ятий рік поспіль Ви бороните рідну землю від агресора. На межі людських можливостей з честю та доблестю виходите із надскладних ситуацій.
Сьогодні Ви захищаєте державу і людей, які виборюють собі шлях демократичного розвитку та сповідування європейських цінностей, ви захищаєте право українців на вільне життя у вільній країні.
Щиро бажаю Вам нових особистих перемог і нашої великої Перемоги, здоров’я Вам і вашим родинам, радості у душі та посмішок у серці!
Слава Україні
Разом переможемо!
Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України
генерал-лейтенант Сергій НАЄВ