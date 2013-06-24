Перший віце­прем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко підписала Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) щодо співробітництва у сфері інтелектуальної власності, повідомляє Мінекономіки.

«Посилення співпраці з ВОІВ як спеціалізованим агентством ООН має підтримати національну економіку, збільшити внесок у перемогу над агресором та зберегти науковий і творчий потенціал наших людей. Робимо акцент на подоланні наслідків війни рф проти України та нашому європейському майбутньому. Водночас відкриваємо нові горизонти співпраці, які спрямовані на розвиток і відбудову нашої країни», — зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, за підтримки ВОІВ та її країн-членів Україна зможе побудувати основу для стабільного та інноваційного майбутнього.

Меморандум передбачає поглиблення співпраці у сфері інтелектуальної власності та зосереджений на подоланні негативних наслідків воєнної агресії рф, спрямований на інноваційний та креативний сектори та екосистему України.

Меморандум визначає такі напрями співпраці між Мінекономіки та ВОІВ:

залучення міжнародної технічної допомоги та фінансових ресурсів для забезпечення потреб сектору інтелектуальної власності та інновацій України;

підтримку МСП, дослідників та представників креативного сектору, які постраждали від війни;

посилення потенціалу та надання підтримки інституціям України у доступі до патентних та непатентних баз даних;

адаптацію Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності України з урахуванням негативних наслідків війни на сферу інтелектуальної власності (ІВ);

заходи з розвитку кадрового потенціалу у сфері ІВ, зокрема через діяльність Національного навчального центру інтелектуальної власності за підтримки Академії ВОІВ та впровадження навчальних, зокрема магістерських програми з ІВ;

підтримку розвитку та функціонування національної мережі центрів підтримки технологій та інновацій;

розвиток Центру медіації та посередництва при Національному органі ІВ;

підтримку процесів цифрової трансформації сфери ІВ та інновацій;

реалізацію програми підтримки винахідників ВОІВ тощо.

ДОВІДКА «УК»

Всесвітня організація інтелектуальної власності — міжнародна міжурядова організація, створена на основі конвенції, яку ухвалили 1967 року держави-члени Паризького союзу з охорони промислової власності, Бернського союзу з охорони творів літератури та мистецтва та інших спеціалізованих союзів. 1974-го ВОІВ набула статусу спеціалізованої установи ООН.

Мета діяльності цієї міжнародної організації — сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі шляхом забезпечення співпраці між державами та дотримання положень багатосторонніх договорів, що регулюють правові та адміністративні аспекти інтелектуальної власності.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»