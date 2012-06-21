Астрономи визначили новий клас екзопланет, який сильно відрізняється від планет земного типу. На думку вчених, вони також можуть підтримувати життя, яку ви можете знайти значно прискориться після цього відкриття.

Нові екзопланети віднесли до типу Hycean. Назва походить від об’єднання двох слів hydrogen (водень) і ocean (океан). Згідно з дослідженням, опублікованим в The Astrophysical Journal, ці планети можуть бути в 2,6 рази більша за Землю, а температура їх атмосфери досягає 200 ° С.

З іншого боку, астрономи не виключають, що умови в океанах можуть бути схожі на ті, які підтримують мікробну життя в океанах нашої планети. Hycean обертаються навколо червоних карликів, які перебувають на відстані від 35 до 150 світлових років від Землі.

«Планети Hycean відкривають абсолютно нові можливості для пошуку життя в інших місцях», – заявив провідний автор дослідження Ніккі Мадхусудхан. За його словами, перші ознаки позаземного життя вчені сподіваються знайти в найближчі два-три роки. Небесні тіла планується вивчати за допомогою космічного телескопа ім. Джеймса Вебба, запуск якого запланований на кінець цього року.

Джерело: Bucha.Life