Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Влада не хоче бачити реального стану речей та реальної загрози на зерновому ринку. «Замість того, щоб обмежувати неконтрольований експорт залишків продовольчої пшениці, вона вводить подібні заходи щодо гречки. А що робитиме влада, коли з України вивезуть останню тонну зерна? А коли за причини неконтрольованого зростання цін на продовольчу пшеницю собівартість хліба соціальних сортів підскочить до 20-30 гривень?», — вважає засновник та голова спостережної ради Ristone Holdings Вадим Нестеренко.
На думку експерта, гречку цілком можливо замінити іншими крупами, а от хліб вже нічим не заміниш. Тому треба ретельно займатися пшеницею, її експортом та запасами.
Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр», в Україні вже нині поточний експорт зернових та зернобобових культур перевищує торішні показники. Так, з початку 2019-2020 маркетингового року (з 1 липня 2019 року) станом на 30 березня 2020 року, експорт пшениці становив 17,8 млн тонн проти торішнього показника на цю дату 13,4 млн тонн.