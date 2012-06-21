Якщо це станеться, без води можуть залишитися як населені пункти на підконтрольній уряду території, так і близько 1,2 мільйона людей, які опинилися на тимчасово не підконтрольних Україні територіях. Особливо насторожує той факт, що відключення електропостачання у період низьких температур може поставити під загрозу роботу теплопостачальних підприємств (12 котелень), що призведе до припинення подачі теплоносія до 71 житлового будинку, а також до розморожування теплових мереж.
«Залишити без електрики Попаснянський водоканал ТОВ «ЛЕО» планує через великі борги, — пояснює директор департаменту житлово-комунального господарства Луганської ОДА Віталій Сурай. — Накопичилися ці борги у підприємства, тому що 90% переробленої води водоканал постачає на окуповану територію, а звідки не надходить жодної копійки оплати».
За словами Віталія Сурая, за період з 1 липня 2015 року до 1 грудня 2016 року борг КП «Попаснянський райводоканал» перед ТОВ «ЛЕО» становить 124 мільйони гривень.
«У межах домовленості Тристоронньої контактної групи в Мінську були узгоджені модель і принцип оплати за питну воду, яка постачається як у бік Луганська, так і в бік Кадіївки. Обговорювали й правові аспекти, і технічні. Для розрахунків за воду було створено підприємство, яке зареєстроване в Сєверодонецьку, ТОВ «Джерело нового життя», — розповідає Віталій Сурай.
За його словами, українська сторона виконала всі умови: здійснила установку на лінії розмежування уздовж Сіверського Дінця на всіх водогонах, які йдуть на непідконтрольну територію, вузли обліку, щоб була можливість коректно, а не розрахунковим методом визначати поставки води. Встановлені прилади дають можливість отримувати дані через інтернет. Однак представники протилежної сторони навіть не зробили спроб отримати ключі доступу до інформації та акти виконаних послуг.
Та сьогодні вироблення очищеної питної води потребує чималих витрат електроенергії.
Чи потрібні нові домовленості у Мінську? «Ніякої політичної складової у цьому питанні немає. Дії української сторони зумовлені тільки економічними причинами. Будуть гроші — буде вода», — наголосив Віталій Сурай.