Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяв участь у церемонії проводів національної збірної команди на XVI літні Паралімпійські ігри.

«Насамперед, думаю, потрібно вибачитися перед вами від нашої держави, від інституту Президента за те, що жодного разу за всі ці роки під час проводів наших паралімпійців як на літні, так і на зимові ігри жоден Глава держави не був особисто присутнім. Я вважаю, що це соромно, але ми все виправимо. Для мене й для моєї дружини бути тут – це честь. Ви – наша гордість і слава, нашого спорту, нашої країни України, нашої волі й духу. І кожен з вас є прикладом незламності та необмежених можливостей», – сказав Президент під час виступу.

Володимир Зеленський зауважив, що за всі роки на літніх та зимових іграх паралімпійська збірна України здобула 374 медалі, і висловив переконання, що після Паралімпіади в Токіо їх буде понад 400.

Глава держави також відзначив символічність дати початку XVI літніх Паралімпійських ігор – 24 серпня, день 30-ї річниці незалежності України.

«Незалежно від результату, я вважаю, що всі ви – вже чемпіони, вже переможці. І всі ці 30 років ви є одними з тих, хто підживлює нашу незалежність і надихає нашу країну ніколи не здаватися. Тож я вам дуже вдячний, як і кожен українець. І я вірю, що ви вкотре підтвердите це в найближчі два тижні в Японії», – зазначив він.

Президент наголосив, що українська влада – уряд, місцеве керівництво та профільні відомства – має якнайшвидше розв'язати питання професійної літньої бази для українських паралімпійців, яка «ніколи не повинна мати жодних проблем з фінансуванням».

«Це – наш обов’язок на знак поваги до всього, що ви робите для нашої країни. Ще раз я щиро бажаю вам успіхів у Токіо! Надихайте! Заряджайте! Перемагайте! Ми підтримуватимемо вас усі разом, усім серцем і чекатимемо всім народом!» – додав Володимир Зеленський.

Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич зазначив, що 26% національної паралімпійської збірної України – це спортсмени, які брали участь у спартакіадах серед дітей з інвалідністю «Повір у себе», а 57% плавців-паралімпійців, які змагатимуться в Токіо, вийшли з дитячо-юнацького спорту в системі профільного міністерства.

«Це результат роботи нашої системи фізичної культури та спорту людей з інвалідністю, яка працює завдяки спільним зусиллям Національного комітету спорту інвалідів і Міністерства молоді та спорту України», – сказав він.

Одним з важливих кроків підтримки став указ Президента про запровадження стипендій для тренерів, які працюють з дітьми з інвалідністю.

Валерій Сушкевич також відзначив роботу Глави держави та першої леді у напрямку безбар’єрності й забезпечення доступу для людей з інвалідністю, зокрема, до занять спортом.

Чемпіонка й призерка Паралімпіади в Ріо-де-Жанейро 2016 року з легкої атлетики Лейла Аджаметова зазначила, що попри труднощі, викликані пандемією COVID-19, паралімпійці об’єднані прагненням до спортивних перемог України. А тренер паралімпійської збірної команди з пауерліфтингу Олександр Алфьоров розповів, що в паралімпійській збірній будуть представлені всі області нашої держави, а також АР Крим.

Під час церемонії проводів чемпіон Олімпійських ігор у Токіо Жан Беленюк передав Державний прапор України прапороносцям національної паралімпійської збірної – багаторазовим чемпіонам з плавання Єлизаветі Мерешко та Віктору Смирнову.

XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть у Токіо 24 серпня – 6 вересня. Відкриються ігри 24 серпня, у день 30-річчя незалежності України. У Паралімпіаді братимуть участь 143 українських атлети, які змагатимуться в 15 видах спорту. У Токіо буде розіграно 540 комплектів нагород серед представників 168 країн. Девіз національної паралімпійської збірної команди України «Ваша підтримка – наша перемога!».