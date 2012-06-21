Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою зустрівся з 12-річною Тетяною Тулайдан, її батьком Василем, матір'ю Марією та молодшим братиком Юрієм. У липні цього року під час повені на Закарпатті дівчинка врятувала життя чотирьох дітей, а сьогодні вона отримала з рук Глави держави медаль «За врятоване життя», якою її нагородили відповідно до указу Президента № 299/2021 від 21 липня.

Коли внаслідок потужних злив у селищі міського типу Ясіня на Рахівщині (Закарпатська область) сталася повінь, Тетяна Тулайдан вимкнула електрику в домі, взяла свого 7-річного брата та трьох сусідських дітей і відвела їх на горище, убезпечивши від високого рівня води, який на той час вже сягав одного метра.

Під час зустрічі з хороброю школяркою Володимир Зеленський зазначив, що для нього – велика честь познайомитися з нею особисто.

«Так виглядають наші справжні українські герої. Хочу особисто вручити тобі відзнаку Президента України – медаль «За врятоване життя». Це – перша нагорода, яка залишиться тобі, твоїм дітям і внукам, і вони завжди пишатимуться тобою. Велика повага від мене, від усієї держави. Дякую за те, що ти зробила. Впевнений, що саме такі люди ще багато-багато зроблять для України та своєї сім’ї», – сказав Глава держави, вручаючи Тетяні відзнаку.

Перша леді зауважила, що такі героїчні вчинки дітей свідчать про те, що вони мають гідний приклад у родині. Олена Зеленська подякувала батькам Тетяни за виховання доньки.

«Важко уявити, як би я поводилася в такій ситуації. Тепер, коли в мене траплятиметься критична ситуація, я згадуватиму Тетяну й те, як вона не розгубилася. Це мене підтримуватиме. Дякую тобі, ти молодець», – зазначила Олена Зеленська.

Глава держави також поцікавився, чи потрібна допомога у ліквідації наслідків негоди, чи допомагала місцева влада.

За словами Василя та Марії Тулайдан, нині стрес від надзвичайної події минув, оселю поступово приводять до ладу, а місцева влада вже полагодила пошкоджену повінню дорогу.

Крім того, на зустрічі обговорили заходи, які могли б запобігти виникненню таких природних лих та захистити жителів районів, де вони можливі.

Президент також запитав, що родина встигла побачити в Києві, і запропонував гостям оглянути Будинок з химерами та відвідати Маріїнський палац.

На згадку про зустріч Володимир та Олена Зеленські вручили дітям подарунки. Тетяна, яка займається музикою, отримала скрипку. Перша леді побажала дівчинці натхнення і щоб подарований інструмент не лише нагадував про сьогоднішню зустріч, а й приносив успіхи та нові досягнення в музиці.