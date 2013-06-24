На Дніпропетровщині зустріли штурмову роту, яка повернулась після виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку. Захисників зібрали на урочисте шикування. Вручили державні нагороди, почесні відзнаки, подяки, цінні подарунки.

Майже вісім місяців штурмовики утримували свої бойові позиції й нищили противника. Давали ворогу бій там, де найважче. Донецький напрямок, дорога на Бахмут. Охороняли критично важливі об’єкти.

Захисники отримали нагороди і подяки від військового командування, керівництва міста, духовенства.

Голова Новомосковської районної військової адміністрації Михайло Вишневський вручив бійцям медалі від Президента «За оборону України».

«Привітали із поверненням особовий склад. Захисники пройшли славний бойовий шлях. В очах у хлопців горить вогонь, здатний спепелили усіх ворогів. Вони не зробили й кроку назад. Не похитнулися. Не зламалися», – сказав Михайло Вишневський.

Пам’ять загиблих Героїв присутні вшанували хвилиною мовчання. Представники духовенства помолилися за бійців і Україну. Благословили на нові подвиги.

«Символічно, що сьогодні велике свято – Благовіщення. Цей день приніс радість Пресвятій Богородиці. А нам нехай принесе добру звістку про нашу перемогу. Дякую воїнам за їхній незламний дух», – зазначив настоятель Свято-Троїцького храму отець Миколай.

Командир штурмової роти на псевдо Дарвін каже, тяжко, але хлопці мужньо б’ються. Чоловік в перший день повномасштабного вторгнення вивіз родину на захід України. А вже 26 лютого пішов записуватися до ЗСУ.

«Відстояв чергу. За плечима із досвіду лише військова кафедра університету. Далі пройшов серйозну підготовку. Весь цей час ми боронили Донеччину. Змінювали напрямки тричі. Зараз вийшли з-під Бахмуту. Там тримали важливу дорогу. Нині нас змінили інші підрозділи», – розповів захисник.

На честь бійців лунали музичні подарунки.