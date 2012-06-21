Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Команда фінських дослідників прийшла до висновку, що в похованні, датованому середньовічним періодом, можливо, похований чоловік з небінарною гендерною ідентичністю.

Про це повідомляє науковий портал ScienceNews.

Незвичайне військове поховання було виявлено археологами в містечку Суонтака в Південній Фінляндії ще в 1968 році. Вчених здивувало те, що на небіжчику, поруч з яким лежала зброя, типова для військових поховань того часу, були жіночі прикраси.

Лише зараз, завдяки розвитку генетичних технологій, вдалося трохи пролити світло на те, ким був похований у Суонтака воїн. На основі аналізу ДНК, витягнутої з фрагмента кістки воїна, було встановлено, що у нього була додаткова X-хромосома. Це може вказувати на те, що у покійного був синдром Клайнфельтера – рідкісне чоловіче генетичне захворювання, що характеризується зниженим рівнем тестостерону, відсутністю волосяного покриву, гинекомастія (збільшення грудей у чоловіків) і труднощами при навчанні.

«Це поховання відрізняється незвичайним і яскраво вираженим поєднанням чоловічого і жіночого символізму, що може вказувати на те, що покійного не асоціювали ні з одним з традиційних гендерів, а з чимось іншим», – повідомив археолог Улла Мойлайнен з Університету Турку.

Як саме воїн із Суонтака сприймався суспільством залишається невідомим, більш досконале вивчення поховання змогло додати трохи ясності цієї таємниці. Воїн був похований в жіночому одязі поруч з брошками і пташиними перами, що характерно для жіночого похоронного обряду. Однак у похованні також був покладений беззубий меч. Через якийсь час, у могилу поклали ще й меч з бронзовою різьбленою рукояткою, що може свідчити про посмертну повагу суспільства до померлого і його високий соціальний статус.

Раніше британські археологи висловлювали припущення, що золота маска Тутанхамона могла спочатку належати жінці через сережки на ній.