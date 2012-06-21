Американський супутник LightSail-2 з сонячним вітрилом вперше підняв висоту орбіти за рахунок використання сонячного вітру. Про це повідомляється на сайті американської Планетарної спільноти.
Супутник LightSail-2 був доставлений на орбіту ракетою-носієм Falcon-Heavy 25 червня і розгорнув сонячне вітрило 23 липня.
Відзначається, що за чотири дні супутник підняв свою орбіту на два кілометри. Автори проекту підкреслюють, що ніколи раніше технологія пересування з використанням сонячного вітрила не використовувалася космосі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»