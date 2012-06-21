Його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій відвідав Україну і взяв участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці її Незалежності.

Під час зустрічі Президента Володимира Зеленського з поважним гостем обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі, ситуацію з порушенням основоположних прав і свобод людини, зокрема свободи віросповідання на тимчасово окупованих територіях України. Володимир Зеленський зазначив, що один з чинників, які агресор застосовує проти України як гібридну зброю, релігійний.

Президент подякував Вселенському патріарху за увагу і підтримку дітей українських воїнів, які втратили батьків внаслідок російської агресії: «Знаю, як тепло ви приймали їх у вашій резиденції на Фанарі 2018 року».

Зустріч із його Всесвятістю провів і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. «Це знак підтримки українського народу, який обстоює незалежність і суверенітет. Для нашої держави візит Вселенського патріарха цими святковими днями сприяє духовному єднанню та злагоді», — наголосив глава уряду, подякувавши патріархові за постійні молитви за мир у нашій країні.

Вселенський патріарх зазначив, що співпраця держави й церкви в Україні перебуває на високому рівні, й наголосив на важливості подальших кроків, що допоможуть реалізувати ініціативи, в яких зацікавлені обидві сторони. Зокрема в питанні захисту довкілля, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Патріарх Варфоломій виступив на IV Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Україна 30. Захисники» і вшанував пам’ять загиблих захисників України і жертв Голодомору, повідомляє Укрінформ.

«Ми згадуємо тих військових, добровольців, лікарів, які захищали цю землю з 2013 року. І сьогодні, коли ми шануємо тих, хто служив у Збройних силах, згадуємо і тих, хто віддав найбільшу жертву за свою країну та націю. Константинопольська церква, тепер сестринська церква новосформованої Православної церкви України, надсилає свої благословення вашій давній країні», — наголосив він.

Його Всесвятість відслужив у Софійському соборі літургію з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм та зустрівся із членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. А на пам’ять про візит посадив разом з релігійними діячами клени у столичному парку «Володимирська гірка».

Перед від’їздом Вселенський патріарх благословив жителів нашої країни.

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