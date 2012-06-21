Три медичні препарати тестує Всесвітня організація охорони здоров'я для лікування коронавірусу.

Препаратами артесунат, іматиніб та інфліксімаб уже лікують інші хвороби, повідомили в організації.

"Артесунат, іматиніб та інфліксімаб обрані незалежною експертною комісією через їхній потенціал у зниженні ризику смерті в госпіталізованих пацієнтів із коронавірусом", – написали в повідомленні.

Артесунат, наприклад, використовують для лікування важких форм малярії, іматиніб – деяких форм раку, інфліксімаб – захворювання імунної системи, як-от хвороба Крона й ревматоїдний артрит.

Вивчатимуть препарати на платформі мережі Solidarity PLUS, що об'єднує тисячі дослідників із понад 600 лікарень у 52 країнах-членах ВООЗ. Тестуватимуть ліки на хворих на коронавірус.

"Пошук ефективніших і доступніших терапевтичних засобів для пацієнтів із Covid-19 залишається нагальною потребою. ВООЗ пишається тим, що очолює ці глобальні зусилля", – заявив генеральний директор організації Тедрос Аданом Ґебреїсус.

В Україні можуть з'явитися нові пігулки від коронавірусу американського виробництва. Вони на третьому етапі клінічних досліджень. Україна зарезервувала 300 тисяч доз, але ще не оплатила їх. Препарат матиме специфічну дію саме на коронавірус.