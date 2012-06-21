Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Кілька днів тому «Урядовий кур’єр» повідомляв, що якийсь негідник зумів ошукати одну з матерів, син якої також зазнав значних опіків під час вибуху газу в клубі села Угринів Підгаєцького району на Тернопіллі.
Нагадаємо, що на початку січня тут постраждало восьмеро дітей від 12 до 17 років. На чуже горе одразу ж відгукнулися люди доброї волі й стали перераховувати кошти на лікування. Саме 365 тисяч гривень, які надійшли від благодійників на банківський рахунок, зловмисник ухитрився виманити.
Тоді, зав’язавши телефонну розмову з особою, яку не знала, матір на 17 тисяч поповнила мобільні телефони, решта ж коштів переказала через платіжні термінали на невідомі електронні гаманці. 80 тисяч гривень з цієї викраденої суми повернуть. Їх правоохоронцям разом зі службою фінансової установи вдалося перехопити. Тепер ось поліціянти встановили-таки шахрая, який зазіхнув на гроші, призначені на лікування постраждалих дітей.
У відділі комунікації поліції Тернопільщини поінформували, що групи оперативників виїжджали в Дніпропетровську та Запорізьку області. Адже саме на електронні гаманці мешканців цих регіонів були перераховані оманним шляхом гроші. Підозрюваний наразі – засуджений, відбуває термін покарання за крадіжки та грабунки в місцях позбавлення волі на Дніпропетровщині. Про те, що доброчинці збирають кошти на лікування дітей з Угринева, йому стало відомо з всесвітньої павутини. Липкий на чуже, він розробив шахрайську схему. Своїм знайомим повідомив, що, мовляв, через одну з букмекерських компаній поталанило виграти значні кошти. Але, на жаль, не може їх отримати, бо засуджений, тож попросив допомогти.
Поліціянти вже порозмовляли з цими «спільниками». Слідчо-оперативні заходи й надалі тривають.