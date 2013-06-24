Триває розвиток експериментального проекту Міністерства ветеранів із впровадження в Україні інституту помічника ветерана. На 400 запланованих посад помічників у чотирьох пілотних регіонах є понад 450 кандидатів. Про це повідомила генеральний директор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Мінветеранів Світлана Березіна в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”, передає Урядовий портал.

«Частина кандидатів вже пройшла двоетапний відбір: подача електронної заявки, співбесіда в органах місцевого самоврядування за місцем проживання. Наразі проходять спеціалізоване навчання у Центрах ветеранського розвитку при провідних вишах», – розповіла вона.

Кандидатами у помічники ветеранів є ветерани війни, члени їхніх сімей, або члени родин загиблих Захисників і Захисниць. Це пов'язано з тим, що одним з принципів експериментального проекту є «рівний з рівним».

«Ми взяли до уваги дослідження, а також досвід наших міжнародних партнерів в тому, що саме ветерани, які вже інтегрувалися до цивільного життя, прекрасно знаються на потребах своїх побратимів, які тільки повертаються з фронту. Або члени їхніх родин. Наприклад, серед майбутніх помічників багато дружин ветеранів, які виявили бажання долучитися до проекту, адже допомагали своїм чоловікам пройти непростий шлях повернення до цивільного життя», – зазначила Світлана Березіна.

Програма підготовки майбутніх спеціалістів з ветеранського сервісу та супроводу триває три тижні та включає шість модулів. У Вінницькій і Миколаївський областях перша хвиля кандидатів вже завершила навчання та очікує на працевлаштування.

«Ми очікуємо змін до урядової постанови, що дозволить працевлаштовувати помічників ветеранів в існуючі комунальні установи, які вже реалізують в регіонах ветеранську політику. Ще одним принципом роботи помічників є їхня проактивна діяльність – це не офісні працівники, вони будуть постійно контактувати з ветеранами, членами їхніх родин, консультувати та допомагати на місцях», – наголосила Світлана Березіна.

Нагадаємо, участь у “пілоті” із запровадження інституту помічника ветерана беруть Вінницька, Дніпропетровська, Львівська та Миколаївська області. Невдовзі додатково долучаться громади Сумської, Полтавської, Закарпатської, Харківської, Київської областей та міста Києва. Після завершення “пілоту” проект буде масштабований по всій Україні, загалом до кінця 2024 року заплановано підготувати 15 тисяч помічників ветеранів.