Нещодавно представники Xiaomi оголосили про закриття лінійки Mi Max, в якій випускалися пристрої з великими екранами. Фахівці припустили, що «смартфони-планшети» продовжать випускати під дочірнім брендом Redmi, але ці чутки спростували.
Керівник Xiaomi Лю Вейбінг повідомив на своїй сторінці в Weibo, що Xiaomi відмовляється від виробництва смартфонів з великим екраном – незалежно від марки.
Нагадаємо, лінійку Mi Max заснували в 2016 році. Смартфон Mi Max 3 став найбільшим пристроєм китайського бренду. Діагональ його дисплея становить 6,9 дюйма. Фаблет побудований на чіпі Snapdragon 636, який поєднали з 3 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 64 ГБ. За автономність смартфона відповідає батарея на 5000 мАч.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»