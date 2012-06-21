«Урядовий кур’єр» дізнався, що восени Xiaomi повинна представити новий Mi Mix 4 з новітнім датчиком камери на 108 Мп. Тепер з'ясувалося, що компанія готує ще чотири смартфони з такою «начинкою».
Про це повідомляє ресурс XDA-Developers.
Підтвердження цієї новини знайшлося в MIUI Gallery App.
Повідомляється, що чотири пристрої під кодовими назвами tucana, draco, umi і cmi матимуть 108-мегапіксельну камеру. Кожен з них може бути випущений як під брендом Xiaomi, так і під брендом Redmi. XDA-Developers стверджують, що жодна з них не має відношення до Mi MIX 4.
Більше ніяких подробиць про пристрої поки не відомо. Коли вони будуть випущені, теж неясно.
Відомо тільки одне, що оснащені вони будуть датчиком Samsung ISOCELL Bright HMX, так як він поки єдиний у світі з дозволом 108 Мп.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»