Xiaomi знизила вартість своїх смартфонів, випущених у 2019 році: Redmi Note 7, Mi 9, Mi 9 SE, Redmi K20, Redmi K20 Pro і Mi CC9.
Так, ціна топових версій Redmi K20 Pro і Xiaomi Mi 9 з 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої пам'яті знизилася відразу на 42 долари США – до 380 і 393 доларів відповідно.
Вартість Xiaomi Mi 9 SE і Redmi K20 з 6 ГБ ОЗУ знизилася на 28 доларів – до 225 і 253 доларів відповідно. Redmi Note 7 і Xiaomi Mi CC9, з таким же об'ємом ОЗУ, подешевшали на 14 доларів – до 155 і 240 доларів відповідно.
Поки що ціни знижені лише в Китаї, а всі пропозиції доступні в офіційному магазині Xiaomi Mall. Однак з упевненістю можна сказати, що в майбутньому зниження цін почнеться і на інших ринках світу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»