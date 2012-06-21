Вихідними бельгійці прокинулися в новій реальності. Опівночі у п’ятницю в Бельгії почали діяти обмежу­вальні заходи у зв’язку з поширенням небезпечної хвороби. Але до цього часу «Ч» брюссельці вирішили нагулятися наперед на всі наступні три тижні, протягом яких у країні не працюватимуть ресторани, кафе та бари. Тому у п’ятницю ввечері всі кафе та бари бельгійської столиці були заповнені вщерть.

Проте така поведінка спричинила критику влади. Як заявив спікер кризового центру з питань боротьби з поширенням COVID-19 професор Еммануель Андре, саме такої штовханини сотень людей, яка спостерігалась у тавернах і барах, слід уникати: «Це матиме негативний вплив на еволюцію епідемії та інтенсивність щоденної роботи, що виконують лікарі й медсестри, яка щодня стає дедалі складнішою».

Проте вже в суботу законо­слухняний бельгійський бізнес точно виконав розпорядження влади. Відкритими були тільки продуктові крамниці та аптеки. Уздовж тротуарів біля кафе стояли зчеплені ланцюгами столи. Звиклі до довгих суботніх бранчів у затишних ресторанах брюссельці купували в пекарнях каву й круасани із собою та гуляли спорожнілими вулицями, звикаючи до карантинного повсякдення.

Міський транспорт працює без обмежень. Та відтепер ви не можете придбати квиток на проїзд у водія і маєте робити це лише у спеціальних автоматах на зупинках, щоб мінімізувати контакти водія з пасажирами і зменшити ризик заразитися.

Продуктова паніка, яка виникла у країні в п’ятницю, тривала і в суботу. Входи у великі супермаркети було обнесено поліцейською стрічкою, і працівники безпеки по черзі запускали покупців у торговельні зали, щоб не допустити скупчення людей у магазинах і дотримуватися рекомендацій з безпечної дистанції до метра між ними. Найбільше розкуповували олію, макарони, борошно, мило і туалетний папір. Хоч бельгійська влада запевнила громадян, що потреби запасатися харчами немає жодної й протягом тижня постачання товарів, на які найбільший попит, буде налагоджено.

Відучора в Бельгії призупинено і навчання у школах. Хоч як повідомив заступник директора з виховної роботи у школі мого сина, щодня на спеціальну електронну навчальну платформу Smart School учням скидатимуть завдання, які вони зобов’язані виконувати.

«Нагадайте синові, що це не канікули, і йому треба навчатися. А якщо з якихось причин ви не можете залишити його вдома, він може прийти у школу, бо вона не закривається і працюватиме для тих учнів, чиї батьки не можуть проводити з ними час», — пояснив педагог.

Окрім прогулянок у безлюдних місцях, на час карантину не існує жодних інших розваг. Усі концерти й розважальні заклади у країні перенесено. Не працюють музеї, кінотеатри, бібліотеки, зоопарки й атракціони. Перукарні та салони краси відкрито лише протягом тижня за попередньою домовленістю. Не працюють басейни і спортивні клуби. Та кризовий центр наголошує, що заняття спортом на відкритому повітрі, наприклад біг, дозволено.

На сьогодні в Бельгії зареєстровано близько 1000 випадків захворювання на недугу, спричинену коронавірусом. Бельгійська влада наголошує, що цей тиждень, з якого почалися жорсткі обмежувальні заходи, буде вирішальним і покаже, в який бік рухатиметься епідемія.