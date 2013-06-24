Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Як безпечно користуватися NFC на смартфоні. Якщо ця функція увімкнена, чи можуть зловмисники зняти з картки гроші?

Технологія NFC (Near Field Communication) уже давно й успішно використовується при здійсненні безготівкових безконтактних розрахунків.

Сьогодні NFC мають тисячі банківських карток, така функція є на багатьох смартфонах і навіть на смарт-годинниках та браслетах. Щоб оплатити покупку, достатньо піднести картку або пристрій із увімкненою NFC до терміналу. NFC дозволяє також здійснювати обмін іншими даними (фото, посиланнями, контактами) між двома гаджетами за умови, що на обох функція активована, і вони розташовані впритул один до одного.

Розрахунки за допомогою NFC смартфоном чи іншим пристроєм безпечні. Вкрасти гроші зловмисникам майже нереально. Адже:

бездротовий зв'язок встановлюється на доволі малій відстані – у радіусі до кількох сантиметрів;

оплата відбувається протягом всього кількох секунд. Водночас зауважимо, що смартфон не передає даних платіжної картки, а обмінюється одноразовим ключем, створеним спеціально для кожного платежу;

телефон має бути як мінімум розблокований.

Є певні ризики у разі фізичної втрати смартфону. І перш за все – якщо на пристрої не було встановлено жодного захисту – PIN-коду, графічного ключа для розблокування, авторизації за допомогою відбитку пальця тощо. Проте у випадку втрати гаджету просто необхідно терміново заблокувати банківські картки.