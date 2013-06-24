Це питання порушувалося під час низки нарад з обговорення актуальних проблем українських шукачів притулку у Польщі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Мінреінтеграції спільно з Пенсійним фондом України підготовлено відповідне роз’яснення для українських пенсіонерів, що тимчасово перебувають у Польщі. Роз’яснення стосується осіб, які вже отримували виплати пенсій в Україні.

Такі пенсіонери можуть перевести пенсійні виплати шляхом подачі документів через Установу соціального страхування Республіки Польща (ZUS).