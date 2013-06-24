З 1 січня 2023 року страхові виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві здійснює Пенсійний фонд України.

Для отримання фінансування за лікарняними роботодавцеві, як і раніше, необхідно подати заяву-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам кошти.

Форма заяви-розрахунку залишилася незмінною.

Важлива зміна для роботодавців: подавати заяви-розрахунки необхідно до Пенсійного фонду України через особистий кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг.

Щоб сформувати заяву-розрахунок в електронному вигляді, користувачу-страхувальнику потрібно мати доступ до інтернету та кваліфікований електронний підпис (#КЕП).

Роботодавці, які з певних причин не можуть скористатись електронним кабінетом на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, мають можливість скласти заяву-розрахунок в паперовій формі та подати її до будь-якого сервісного центру головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві.

Увага!

Для подання заяв-розрахунків в електронному вигляді роботодавцям НЕ ПОТРІБНО укладати з Пенсійним фондом України окремий договір.

Пропонуємо покрокову інструкцію з формування заяви-розрахунку.

— Крок 1.

Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Натисніть кнопку «Вхід», ідентифікуйте себе як юридичну особу, підтвердьте вхід за допомогою КЕП та паролю до нього і натисніть кнопку «Увійти».

— Крок 2.

В особистому кабінеті страхувальника (у меню ліворуч) зайдіть у розділ «Заяви-розрахунки» та оберіть кнопку «Створити нову».

На екрані з’явиться форма заяви-розрахунку, в якій потрібно додати інформацію в зазначені поля. Деякі з них, наприклад «Код за ЄДРПОУ страхувальника», система заповнює автоматично.

Якщо пропустити рядок, який є обов’язковим для заповнення, програма позначить поле червоним кольором.

Важливо!

При заповненні заяви-розрахунку не слід використовувати певні символи, наприклад лапки, які часто зустрічаються в назвах підприємств. Про використання некоректних знаків програма повідомить написом «Поле містить заборонені символи» та позначить рядок червоним кольором.

У рядках «Дата початку періоду, за який включати ЛН (З)» та «Дата закінчення періоду, за який включати ЛН (ПО)» потрібно зазначити той період (з––по), за який до заяви-розрахунку мають потрапити лікарняні («Готові до сплати»).

Важливо!

Система сама обере у визначеному календарному проміжку (з––по) листки непрацездатності зі статусом «Готові до сплати».

Після заповнення усіх необхідних рядків натисніть кнопку «Продовжити».

— Крок 3.

Після підвантаження системою готових до сплати листків непрацездатності на екрані з’являються два додаткових поля: «Додаток про тимчасову непрацездатність» та «Додаток про тимчасову непрацездатність внаслідок нещасного випадку або профзахворювання», в яких відображені дані лікарняних кожного працівника, що відповідають страховому випадку. У Додатки потрапляють лише ті лікарняні, виплати/частину виплат за якими відшкодовує Пенсійний фонд України.

Зверніть увагу!

Максимальна кількість листків непрацездатності в одній заяві-розрахунку становить 200 одиниць.

— Крок 4.

Для того щоб внести необхідну інформацію про конкретну людину, необхідно натиснути на «олівець» (піктограма) у полі з прізвищем людини. В додатковому вікні, яке відкривається, деякі рядки будуть заповнені автоматично, а деякі потрібно заповнити вручну. Зокрема, автоматично підтягується інформація про страховий стаж людини (загальний) та про стаж за останні 12 місяців.

У разі потреби змінити дані про страховий стаж (зокрема, коли не враховано інформацію про стаж, набутий після звітного кварталу) це можна зробити вручну. Необхідно внести інформацію в усі поля, позначені зірочкою: «*».

Аналогічно опрацюйте всі листки непрацездатності, включені до заяви-розрахунку, які будете надсилати до Пенсійного фонду України.

Коли обов’язкові поля буде заповнено, натисніть кнопку «Зберегти». Після цього до заяви-розрахунку ще можна вносити зміни.

— Крок 5.

Якщо заява-розрахунок оформлена повною мірою по всіх обраних лікарняних листках, для подальшої роботи оберіть опцію «Сформувати заяву-розрахунок». Документ відкриється у новому вікні. Його можна завантажити та роздрукувати.

Підпишіть заяву-розрахунок та відправте до Фонду.

Важливо!

Оскільки після подання до Пенсійного фонду України редагування заяви-розрахунку неможливе, перед відправкою перевірте сформований документ!

Успішність ваших дій щодо подання заяви-розрахунку засвідчить повідомлення «Заява-розрахунок. Запис збережено та відправлено на розгляд до ПФУ».

Для коректного завершення роботи із заявою-розрахунком натисніть «Ок». Після виходу з документа можна працювати з іншими сервісами порталу.

ДОВІДКОВО: перевірити статус лікарняного («прийнято», «не прийнято», «в опрацюванні) можна в розділі «Заява-розрахунок»).

Міністерство соцiальної політики України