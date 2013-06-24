Відтепер у застосунку Дія доступне електронне пенсійне посвідчення. Власники пенсійного зможуть не носити пластиковий документ, а користуватися цифровим. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.
У Дії доступні пенсійні посвідчення за такими видами пенсій:
- за віком: для жінок – від 55 років, для чоловіків – від 60;
- спеціальне: видане через втрату годувальника тощо.
Щоб документ відображався в Дії, ваше пенсійне має бути видане після 2014 року. А от пенсійне-книжечку старого зразка потрібно оновити в Пенсійному фонді. Сюди ж потрібно звернутися, якщо потрібно виправити помилки в даних вашого документа.
Пенсійне, видане за віком, підтягнеться в застосунок автоматично, так само, як і цифровий паспорт. А спеціальне посвідчення необхідно додати в перелік документів самостійно. Усе це в декілька кліків:
- прогортайте всі наявні документи до кінця;
- натисніть Додати документ;
- оберіть Пенсійне посвідчення і далі Додати пенсійне посвідчення – і це все.
Електронне пенсійне посвідчення, як і інші документи, можна перевірити за допомогою QR-коду.
Сервіс реалізований Мінцифрою спільно з ПФУ та Мінсоцполітики за підтримки «Проєкту підтримки Дія», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.