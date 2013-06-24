ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ

У номері «УК» від 4 лютого цього року ми повідомляли про ухвалення урядом постанови №68 від 2 лютого 2022 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. №1272», якою розширено програму «єПідтримка». Зокрема щодо передплати друкованих засобів масової інформації.

І ось нарешті оформити передплату на видання можна через сервіс «Онлайн-передплата» на сайті Укрпошти, маючи карту «єПідтримка».

Для оформлення замовлення необхідно зробити такі кроки.

Крок 1. Перейти за посиланням https://peredplata.ukrposhta.ua/ та обрати «Урядовий кур’єр», додавши його до кошика.

Крок 2. Вказати період, упродовж якого хочете отримувати видання.

Крок 3. Оформити замовлення, вказавши контактні дані отримувача та спосіб доставки.

Крок 4. Зазначити реквізити карти «єПідтримка» та провести оплату, натиснувши «Оплатити».

Оформити передплату можна і через сайт https://ukurier.gov.ua/

Крок 1. Натиснути на банер «Передплачуйте газету «Урядовий кур’єр на 1000 грн від «єПідтримка».

Крок 2. Обрати період передплати та додати в кошик.

Крок 3. Оформити замовлення, вказавши контактні дані отримувача та спосіб доставки.

Крок 4. Зазначити реквізити карти «єПідтримка» та провести оплату, натиснувши «Оплатити».