Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.
Діти зараз багато часу проводять в інтернеті. Як проконтролювати, щоб вони не мали змоги зайти на сайти, що становлять якусь небезпеку? Як дізнатися, які сайти в інтернеті відвідувала дитина?
Щоб мінімізувати ризики під час користування дитини інтернетом, дотримуйтесь кількох нескладних порад:
1. Постійно, але невимушено проговорюйте з дітьми основні правила безпеки в інтернеті.
- Нікому не надавати без дозволу батьків особисту інформацію (ім’я та прізвище, номер телефону, адреса тощо).
- Не надсилати особистих фото незнайомцям.
- Нікому, крім батьків, не повідомляти своїх паролів – навіть найближчим друзям.
- Повідомляти батьків щоразу при потраплянні на підозрілі сайти, посилання, файли.
- Не провокувати та не брати участі в конфліктних ситуаціях у чатах чи соцмережах.
- Розрізняти правдиві та фейкові новини. Не соромитися обговорювати з батьками прочитане і побачене тощо.
- Нагадувати про ризики «підхопити» віруси тощо.
2. У будь-який час можна подивитися історію відвідування сайтів дитиною.
- Для найпопулярнішого в Україні браузера Chrome:
- На сторінці Chrome у правому верхньому кутку натисніть значок “Ще” у вигляді трьох вертикальних крапок.
- Натисніть пункт «Історія» – перед вами з'явиться перелік усіх сайтів, які відвідувала дитина.
- Відкрити історію можна також за допомогою комбінації клавіш Ctrl+H.
- Для інших браузерів працює аналогічний алгоритм.
3. Якщо дитина зовсім маленька, і ви не впевнені, що вона самостійно зможе впоратися з небезпеками інтернету, можна скористатися програмами «Батьківський контроль». Вони дозволяють встановлювати часові ліміти для ігор, відсіювати вебсторінки з небажаним вмістом і навіть блокувати пристрій. Серед таких, наприклад, Google Family Link, ESET Parental Control, Qustodio та інші.
На комп’ютерах із операційною системою Windows є можливість налаштувати «батьківський контроль» через розділ меню «Параметри сім’ї».
Ми не рекомендуємо користуватися програмами російського виробництва. Небезпеку становлять і піратські версії.