Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Діти зараз багато часу проводять в інтернеті. Як проконтролювати, щоб вони не мали змоги зайти на сайти, що становлять якусь небезпеку? Як дізнатися, які сайти в інтернеті відвідувала дитина?

Щоб мінімізувати ризики під час користування дитини інтернетом, дотримуйтесь кількох нескладних порад:

1. Постійно, але невимушено проговорюйте з дітьми основні правила безпеки в інтернеті.

Нікому не надавати без дозволу батьків особисту інформацію (ім’я та прізвище, номер телефону, адреса тощо).

Не надсилати особистих фото незнайомцям.

Нікому, крім батьків, не повідомляти своїх паролів – навіть найближчим друзям.

Повідомляти батьків щоразу при потраплянні на підозрілі сайти, посилання, файли.

Не провокувати та не брати участі в конфліктних ситуаціях у чатах чи соцмережах.

Розрізняти правдиві та фейкові новини. Не соромитися обговорювати з батьками прочитане і побачене тощо.

Нагадувати про ризики « підхопити » віруси тощо.

2. У будь-який час можна подивитися історію відвідування сайтів дитиною.

Для найпопулярнішого в Україні браузера Chrome:

На сторінці Chrome у правому верхньому кутку натисніть значок “Ще” у вигляді трьох вертикальних крапок.

Натисніть пункт « Історія » – перед вами з'явиться перелік усіх сайтів, які відвідувала дитина.

Відкрити історію можна також за допомогою комбінації клавіш Ctrl+H.

Для інших браузерів працює аналогічний алгоритм.

3. Якщо дитина зовсім маленька, і ви не впевнені, що вона самостійно зможе впоратися з небезпеками інтернету, можна скористатися програмами «Батьківський контроль». Вони дозволяють встановлювати часові ліміти для ігор, відсіювати вебсторінки з небажаним вмістом і навіть блокувати пристрій. Серед таких, наприклад, Google Family Link, ESET Parental Control, Qustodio та інші.

На комп’ютерах із операційною системою Windows є можливість налаштувати «батьківський контроль» через розділ меню «Параметри сім’ї».

Ми не рекомендуємо користуватися програмами російського виробництва. Небезпеку становлять і піратські версії.