Вчені з Великобританії, спираючись на результати масового ПЛР-тестування, що проводилося в королівстві в 2020-2021 роках, а також на історії хвороби пацієнтів, з’ясували, як змінилися з часом основні симптоми COVID-19. Результати опубліковані на сайті medRxiv.

Дані дослідження показали, що в період з квітня по грудень 2020 року, коли основним вірусом у Великобританії був «альфа»-штам, а кампанія з вакцинації ще не стартувала, хворі в основному повідомляли про головний біль, кашель, лихоманку, втрати смаку та нюху .

Після травня 2021 року, коли домінуючим став варіант «дельта», на додаток до «класичних» симптомів додалася велика кількість скарг пацієнтів на головний біль. Взимку 2020-2021 до характерних проявів COVID-19 додалися ознаки інших респіраторних вірусних інфекцій, а також кишкові симптоми, пов’язані з сезонними мікробами.

Автори дослідження уточнюють, що набір і сила проявів симптомів залежать від вірусного навантаження, а також від статус вакцинації – вже після першої дози щеплення в загальному зменшується ймовірність симптоматичної течії COVID-19.