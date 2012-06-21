На Черкащині добіг завершення «Децентралізаційний марафон-2016». А стартував він ще торік у червні. Ініціаторами були Асоціація міст України спільно з Мінрегіонбудом. За словами керівниці регіонального відділення Асоціації міст України Світлани Крамар, безліч проведених зустрічей із сільськими та селищними головами, місцевими депутатами та громадськими лідерами мали на меті передовсім поширити достовірну інформацію про реформу з децентралізації, її переваги та вигоди для населених пунктів області від об’єднання у нові територіальні громади.
— Перетворення місцевого самоврядування на врядування населення — дуже складний процес, і нині немає єдиного правильного рецепту, — зауважила Світлана Крамар. — Утім, найдієвіше в такому разі є створення сильних та спроможних територіальних громад. Під час нашого «Децентралізаційного марафону» ми намагалися якомога ширше розповісти про те, що таке об’єднана територіальна громада, в якому форматі люди працюватимуть після її утворення.
Світлана Крамар визнає, що у процесі впровадження реформи з децентралізації виявляють чимало недоліків. На державному рівні — це недосконала законодавча база, на місцевому — супротив лідерів громадської думки, які нерідко послуговуються у своїх судженнях міфами про реформу. Втім, значно допомагають переконати людей саме інформаційні матеріали у ЗМІ.
Триває інформаційно-роз’яснювальна робота працівників облдержадміністрації. Як відзначив заступник очільника області Ярослав Березань, порівняно з травнем—червнем, нині вдалося значно змінити думку громади про одну з основоположних реформ країни. І вже самі активісти на місцях запрошують фахівців департаменту регіонального розвитку обл?держадміністрації провести необхідні зустрічі.
— Незабаром у трьох громадах Черкащини відбудуться перші вибори — у Тальнівській міській, Стеблівській селищній та Нарбутівській сільській, — зазначив Ярослав Григорович. — Крім того, позитивні висновки облдерж?адміністрації мають ще дві об’єднані територіальні громади. На жаль, не вдалося провести вибори в Ротмистрівській тергромаді внаслідок розбіжності у підходах до роботи ЦВК та Верховної Ради України. Також через недосконалість законодавчої бази у нас ніяк не відбудуться вибори у Зорівській громаді, де необхідно змінити межі району. Ще у трьох потенційних громадах — Лисянській, Тальянківській та Корсунській міській — робочі групи напрацьовують необхідні документи.
Разом з тим утворення об’єднаних громад — процес не безкінечний. І рано чи пізно громади будуть вимушені об’єднуватися, адже це передбачатиме перспективний план.
— Усі наші діючі громади і ті, хто перебуває на завершальному етапі об’єднання, свідомо дійшли до цього, — підсумовує Ярослав Березань. — Не було тиску згори чи політичних рішень. Крім того, фахівці облдержадміністрації добре прораховували фінансову спроможність кожної з них. Працюючи над перспективним планом області, намагаємося насамперед ураховувати думку громади. Але й на місцях мають пожвавити об’єднавчу роботу. Сподіваємося, що й надалі у співпраці з Асоціацією міст України крок за кроком утілюватимемо децентралізаційну реформу.