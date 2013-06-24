Уже завтра відбудеться головна технологічна подія Мінцифри — Diia Summit. В інтерв’ю 24 каналу Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, які послуги презентують на заході. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

«Послуга, яку ми найбільш чекали, — це перереєстрація авто. Цей сервіс ми запускаємо спільно з МВС. Це одна з найскладніших послуг за час побудови цифрової держави. Вона позбавляє центри МВС монополії на купівлю-продаж авто і дає змогу людям у форматі people-to-people купувати чи продавати авто. А ще в нас буде оновлення дизайну Дії. Ми давно цього не робили, і це буде, напевне, перше таке велике оновлення. У Дії дуже багато нових послуг, тому потрібно зробити інтерфейс більш зручним для користувачів», — зазначив Михайло Федоров. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

На саміті також презентують оновлення послуги внесення змін у ФОП, комплексний сервіс е-Підприємець, послуги для моряків. В інтерв’ю Міністр також розповів про роботу Мінцифри в умовах повномасштабного вторгнення. Зокрема, про те, як команда Міністерства реагувала на виклики воєнного часу та які цифрові послуги запускала.

«По суті, ми почали з початку вторгнення реагувати на ті виклики, які виникали. Наприклад, люди покидали домівку без документів — ми запустили єДокумент. На території нашої країни, яка опинилася під окупацією, вимикали телебачення, тож ми швидко запустили Дія.Радіо й Дія.TV. Ще потрібно було надати швидкі виплати людям, які проходили евакуацію. Тож ми запустили послугу, де досить швидко, у кілька кліків, виплачували ці кошти у форматі єПідтримки. Потім почала збільшуватися кількість внутрішньо переміщених осіб — і ми запустили комплекс послуг для ВПО», — розповів Михайло Федоров.

Віцепрем'єр-міністр також розказав, коли запрацює розмитнення авто онлайн та яка ситуація зараз в Україні з виробництвом дронів і роботизованих систем для розмінування територій. А ще про те, як штучний інтелект впливає на хід війни.