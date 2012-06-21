З 15 червня Україна має відновити міжнародне авіасполучення. Тому МОЗ спільно з Мінінфраструктури розробляє план заходів контролю за іноземними пасажирами, які прибуватимуть в Україну, аби уникнути поширення коронавірусної хвороби. Про це сьогодні під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Так, за його словами, планують розподілити країни, з яких прибуватимуть пасажири, на червону та зелену зону. Червона стосуватиметься країн, де епідеміологічна ситуація з COVID-19 гірша, ніж в Україні. Зелена зона — для країн, де ситуація така сама або краща. Також планують обов’язкову наявність у іноземного пасажира страхового поліса при в’їзді в Україну. Розглядають можливість проведення тестувань.
Також міністр не втомлюється нагадувати, що коронавірус — доволі важка хвороба. Тому в разі появи вже всім відомих симптомів, закликає обов’язково звертатися до лікарів. «Це стосується не лише коронавірусу. Останнім часом з’явилася тенденція до зростання кількості серцево-судинних захворювань. Люди ігнорують своє здоров’я і не дуже вчасно звертаються до лікарів по консультацію», — каже Максим Степанов.
Наразі в Україні тривають дослідження, які мають визначити, чи безпечно здійснювати переливання крові від людей, які перехворіли на коронавірус, людям, які хворіють на цю недугу. «Щойно будуть результати цих досліджень і висновки наших спеціалістів, зокрема на основі світових досліджень, буде внесено зміни в стандарти лікування», — повідомив міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»