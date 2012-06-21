Упродовж останніх років одним із головних напрямків роботи Управління Держпраці в Сумській області залишається легалізація трудової зайнятості.
Для цього відомство тісно співпрацює із Сумською ОДА, соціальними партнерами: Державною фіскальною службою України, Фондом соціального страхування, правоохоронними та органами місцевого самоврядування.
За повідомленням прес-служби Управління, починаючи з березня, в результаті 39 інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання, що використовують найману працю, фахівці виявили 88 неоформлених працівників на 22 підприємствах.
Лише упродовж перших днів травня зареєстровано 56 таких фактів, головним чином на підприємствах, які укладають бруківку у дворах житлових багатоповерхівок обласного центру, утеплюють фасади будинків, перекривають дахи тощо. Хоча висотні роботи можуть виконувати виключно підприємства, що мають відповідні дозволи та належну матеріально-технічну базу.
Кожна перевірка має юридичне і правове продовження, оскільки нелегальне працевлаштування – небезпечне соціальне та економічне явище, яке слід неухильно викорінювати.