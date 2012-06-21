Вчені з Льежського університету в Бельгії і Університету Осло в Норвегії поділилися результатами недавнього дослідження. Вони заявили, що масштаби загрози кліматичної катастрофі насправді глобальніші за ті, що були передбачені раніше.

Так, наукові співробітники двох організацій передбачили катастрофічне танення льоду в Гренландії. Згідно з новими моделям, на острові зникне на 60% більше льодовикового покриву, ніж передбачалося раніше, повідомляє Nature Communications. Це, в свою чергу, призведе до значного підвищення рівня світового океану до 2100 року, стверджують дослідники.

За оцінками вчених, повне танення гренландського щита, площа якого становить 1,7 мільйона квадратних кілометрів, може призвести до підвищення рівня світового океану до семи метрів. Хоча масштаби зміни клімату ще не досягли такого катастрофічного рівня, дослідники уточнили попередні оцінки у бік більш небезпечного сценарію, ніж вважалося раніше. З'ясувалося, що з урахуванням нинішнього потепління до кінця століття рівень моря підніметься до 18 сантиметрів (а не до 10), якщо нинішня концентрація вуглекислого газу не стане знижуватися.

Також співробітники двох університетів застосували кліматичну модель MAR – вона вже передбачила рівень танення крижаного покриву Гренландії через потепління в Арктиці. Однак на цей раз вчені користувалися поліпшеними даними про хмарності, а також уточнили інші важливі параметри. У майбутньому дослідники планують випускати надійні глобальні, регіональні та місцеві прогнози підвищення рівня світового океану в різних часових масштабах.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»