Японська компанія Yamaha займає досить впевнену позицію на ринку невеликих бюджетних мотоциклів зі своїми моделями MT-125 і R125. Однак неоретро-байк CB125R від їхнього вічного конкурента Honda вважається більш популярним.

Змінити ситуацію має модель XSR125, повідомляє британське профільне видання Visor Down. Новий мотоцикл отримає перевірений одноциліндровий двигун з робочим об'ємом 125 куб. см, що розвиває максимум 15 к.с. на 10 тисяч обертів на хвилину.

Судячи з документів на схвалення типу транспортного засобу, які виявили британські журналісти, шасі нового мотоцикла буде дуже схоже на MT-125 або R125.

Терміни виходу в продаж нового мотоцикла японський виробник поки що не називає. Ціна також поки невідома. Британські журналісти нагадують, що в цій ніші Yamaha має конкурувати не тільки з Honda CB125R, але і з такими моделями як Herald Cafe 125 або FB Mondial HPS 125.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»