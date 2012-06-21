Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Японія вводить у своїй столиці Токіо надзвичайний стан, який триватиме до майбутніх Олімпійських ігор.

Є побоювання, що випадки зараження коронавірусною інфекцією можуть збільшитися під час заходу, і на зустрічі з експертами в четвер вранці, 8 червня, офіційні представники уряду запропонували план ввести надзвичайний стан з наступного понеділка.

Він триватиме до 22 серпня, а відкладені Олімпійські ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

Міжнародним глядачам вже заборонили відвідувати заходи, а новий надзвичайний стан передбачає, що місцеві жителі також можуть бути позбавлені доступу на Олімпійські ігри.

Майбутня надзвичайна ситуація стане четвертою для Токіо з моменту початку пандемії і змінить плани, внесені в останню хвилину пізно ввечері в середу після зустрічі з експертами, які категорично застерегли від м'якого підходу уряду.

Основна увага у надзвичайній ситуації приділяється проханню про закриття барів, ресторанів і караоке-салонів, де продають алкоголь.

Заборона на продаж алкоголю – ключовий крок до того, щоб пом'якшити святкування відкриття Олімпійських ігор і утримати людей від випивки і вечірок. Очікується, що жителі Токіо залишатимуться вдома і дивитимуться Ігри з екранів телевізорів вдому.

«Як перешкодити людям, які насолоджуються Олімпіадою, піти випити – це головне питання», – сказав міністр охорони здоров'я Японії Норіхіса Тамура.