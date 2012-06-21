Українська спортсменка 19-річна Ярослава Магучіх очолила світовий рейтинг зі стрибків у висоту.
Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій оновила рейтинг найкращих стрибунок у висоту, повідомляє World Athletics.
У трійці лідерок розташувалися олімпійські призерки – представниця Росії Марія Лесіцкене, яка стала олімпійською чемпіонкою в Токіо. Трійку замкнула австралійка Нікола Макдермот, друга на Олімпіаді.
Українка Ірина Геращенко посідає четверте місце. А Юлія Левченко на сьомій позиції.
На Олімпіаді в Токіо Ярослава Магучіх стала бронзовою призеркою. Збірна України здобула 19 нагород. Одна золота, шість срібних і 12 бронзових.